Morte Sassoli, Draghi: "Ue efficace e Parlamento fulcro contro populismi"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2022 "Nei suoi discorsi Sassoli ha disegnato la sua Europa: rappresentativa, efficace, solidale. Per Sassoli, le istituzioni europee devono prima di tutto essere vicine ai cittadini, e progredire col dialogo e il confronto. È il Parlamento il luogo di questo dialogo, di questo confronto. È in Parlamento, che l'Europa cresce e si rafforza. Ed è in Parlamento, che si promuove la democrazia, il multilateralismo, la cooperazione di fronte alla tentazione del populismo e dell'autoritarismo. Soprattutto durante una crisi sanitaria ed economica". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo alla commemorazione di David Sassoli in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev