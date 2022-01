Morte Sassoli, Casellati: "Sua scomparsa ferita per Italia ed Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2022 ""Un commosso pensiero al presidente David Sassoli. La sua improvvisa scomparsa è stata motivo di profondo dolore e rappresenta una grave ferita per l'Italia, per l'Europa e per tutti coloro che hanno potuto conoscere e apprezzare il suo inconfondibile tratto umano". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in Aula. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev