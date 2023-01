Morte Ratzinger, “una persona umile e alla mano” il ricordo dell’ottico di Borgo Pio

(Agenzia Vista) Roma 04 Gennaio 2023 “Lo ricordo quando veniva qui come Cardinale come una persona umile e alla mano. Lascia un grande segno di umanità e cristianesimo e come persona” Così l’ottico in Via di Borgo Pio che ha servito Papa Ratzinger e altri pontefici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev