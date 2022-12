Morte Ratzinger, il ricordo di Marcello Pera, che scrisse un libro con lui

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2022 "Il ricordo del Ratzinger uomo lo custodisco per me, ma posso dire che quando scrivemmo il libro e quando iniziammo a presentarlo in giro era molto felice". Così l'ex Presidente del Senato, Marcello Pera, ricorda Papa Benedetto XVI, con il quale scrisse un libro sul Cristianesimo in Europa. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev