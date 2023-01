Morte Lollobrigida, Tiziana Rocca: Grande esempio per le giovani donne che vogliono fare le attrici

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 18 Gennaio 2023 “Lascia un esempio incredibile per le giovani donne che vogliono fare questo lavoro. Testardaggine e energia” Così Tiziana Rocca produttrice cinematografica e amica di Gina Lollobrigida in occasione dell’apertura della camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio con il Sindaco Gualtieri e i familiari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev