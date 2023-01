Morte Lollobrigida, Onorato (Assessore Cultura): “Un’icona mondiale che ha amato Roma”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 18 Gennaio 2023 “E’ un icona mondiale che ancora oggi vive della dolce vita, una diva, un artista unica che è conosciuta in tutto il mondo che ha amato Roma” Così Alessandro Onorato assessore alla cultura di Roma Capitale in occasione dell’apertura della camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio con il Sindaco Gualtieri e i familiari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev