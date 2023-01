Morte Lollobrigida, Luxuria: “Amica della comunità lgbtq”

(Agenzia Vista) Roma 18 Gennaio 2023 “Rapporto con la comunità lgbtq? Lei diceva di sentirsi la nonna di una bambina Victoria, figlia di una coppia gay, si è sempre detta amica della comunità lgbtq. Chi è artista non può avere la mentalità chiusa” Così Vladimir Luxuria amica di Gina Lollobrigida in occasione dell’apertura della camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio con il Sindaco Gualtieri e i familiari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev