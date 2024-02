Morte di Navalny, Fassino (Pd): "Il responsabile politico e morale è Vladimir Putin"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2024 "Non sapremo mai credo la come sia morto Alexey Navalny, cioè se davvero per cause naturali o se, come si sospetta per un assasinio. Quel che è certo è che il responsabile morale e politico di quella morte si chiama Vladimir Putin. Navalny è stato sottoposto a un calvario che lo ha logorato nella mente e nel corpo. Ha subito numerose condanne per poi essere internato in un gulag della zona artica. Tutto opera di un regime brutale che non tollera il dissenso+" lo ha detto il deputato del Pd Piero Fassino, durante la discussione in ricordo di Navalny in ricordo alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev