Morte Burzi, Fassino (Pd): "Doveroso omaggiare un uomo che ha vissuto politica con rigore e lealtà"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2021 "Naturalmente, come qui è già stato evocato da molti colleghi, quella vicenda suscita anche interrogativi che riguardano le modalità con cui sono state condotte e gestite le attività processuali che, nel corso degli anni, hanno indagato sulle vicende di Rimborsopoli nelle diverse regioni. Interrogativi che riguardano i tempi della giustizia, visto il tempo lungo con cui Angelo Burzi ha dovuto vivere il suo dramma. Interrogativi che riguardano anche il rapporto tra la giustizia e l'informazione, perché non dimentichiamo che ognuna di queste vicende ha sempre un risvolto e un riscontro di natura mediatica, che ha conseguenze devastanti sulle persone, sulle famiglie, sulla vita di chi ne viene colpito. Interrogativi che credo debbano non solo condurci a riflettere, ma anche, naturalmente, ad assumere le iniziative necessarie. Non credo sia qui, questa sera, la sede per andare oltre ed esprimere giudizi su aspetti di natura processuale di cui bisognerebbe avere piena contezza, che non abbiamo, cedo che abbiamo il dovere, però, di rendere omaggio e onore ad un uomo che la politica l'ha vissuta sempre con rigore, con determinazione e con lealtà, e, naturalmente, di dolerci che tutto questo non sia stato sufficiente per dissuaderlo da un gesto così estremo". Lo dice Piero Fassino in aula alla Camera, ricordando Angelo Burzi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev