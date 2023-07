Morawiecki: "No al Patto sui migranti con obbligo di accoglienza"

(Agenzia Vista) Polonia, 05 luglio 2023 "Il Patto migratorio non è né nell'interesse italiano né della Polonia. Non diamo l'assenso ad alcun accordo che porterà all'obbligo di accoglienza dei migranti illegali o a sanzioni per chi non accetta la regola del ricollocamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev