Moratti: “Penso al presente, il mio impegno è per la sanità in Lombardia”

(Agenzia Vista) Milano, 21 dicembre 2021 “Penso al presente, la Lombardia è in zona bianca ma i contagi crescono anche se riusciamo a tenere i ricoveri sotto controllo. Dobbiamo cercare di accelerare sulle terze dosi, e completare il ciclo vaccinale. Siamo impegnati su questo, così come non è facile l’equilibrio tra i ricoveri Covid, non Covid, e il piano vaccinale. È un lavoro quotidiano di tanta attenzione, il mio impegno è dedicato alla sanità in Lombardia”, così il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti a margine della conferenza stampa di fine anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev