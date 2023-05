Morandi al Senato canta "Apri tutte le porte" e in Aula si battono le mani a ritmo

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2023 In occasione dei 75 anni anni del Senato, Gianni Morandi si è esibito al Senato. In Aula in molti hanno battuto le mani a ritmo durante l'esecuzione di "Apri tutte le porte". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev