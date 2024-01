Montecitorio a Porte Aperte 2024 inaugurato con l'inno nazionale suonato dalla Banda della Polizia

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2024 La prossima data il 4 febbraio. Sulle note dell'inno nazionale - eseguito dalla Banda della polizia di Stato, diretta dal Maestro Roberto Granata - si è aperta questa mattina l' edizione 2024 di Montecitorio a porte aperte, la manifestazione che consente, con prenotazione, di visitare i luoghi più significativi del Palazzo. All' inno nazionale, in apertura, ha fatto seguito un repertorio culminato nell'inno europeo, che ha simbolicamente aperto il percorso di visita. Percorso di visita che prevede: l'Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza, come la Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro e la Sala delle Donne. In mostra anche alcune particolari installazioni predisposte nel 2023 per il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev