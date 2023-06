Monsignor Delpini: “Condoglianze alla famiglia Berlusconi anche da Zuppi”

(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2023 L'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, al termine della cerimonia funebre per l'ultimo addio a Silvio Berlusconi ha gufato alla famiglia Berlusconi le condoglianze da parte del presidente della Cei, Matteo Zuppi, stamani impegnato in un'assemblea della presidenza. "Stamani - ha spiegato in Duomo - il cardinale Zuppi mi ha chiesto di farmi voce delle sue condoglianze". RaiTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev