Mobilità Milano, Sala "Pensare a nuove ciclabili e migliorare Corso Buenos Aires"

(Agenzia Vista) Milano, 12 luglio 2022 “L’assessore Censi ha il compito di studiare come fare altre piste ciclabili, con buon senso, e come migliorare quelle esistenti. Guardate Buenos Aires, progetto di tanto dibattito, io credo che in un futuro debba cambiare in meglio, dovremmo toglierci dei parcheggi, migliorare la viabilità, rifare i marciapiedi, però oggi quello che vediamo è che si è quadruplicato il numero di biciclette”. Le parole del sindaco di Milano Beppe Sala in occasione dell’incontro avvenuto in Palazzo Marino “Mobilità e disegno della città: una nuova visione da costruire insieme”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev