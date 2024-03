Missione Aspides, Fratoianni (Avs): "L'Italia rischia di essere coinvolta in un conflitto più ampio"

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 "Abbiamo votato contro per una serie di elementi. Per l'ennesima volta non è una missione sotto l'egida dell'Onu. In secondo luogo essa è collegata a una missione anglo-americana che invece è spiccatamente offensiva e non difensiva. Cambiare qualche parola senza però cambiare la struttura della missione stessa non ci dà garanzie sul fatto che sarà una missione difensiva. Viste le tensioni nell'area, questa missione pone il rischio che il nostro Paese venga coinvolto in un conflitto ben più ampio" lo ha detto il deputato Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev