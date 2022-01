Minuto di silenzio per David Sassoli in avvio del vertice dei ministri degli Esteri Ue

(Agenzia Vista) Parigi, 13 gennaio 2022 Il minuto di silenzio osservato in apertura del vertice dei ministri degli Esteri Ue a Brest, in Francia, in memoria del presidente del Parlamento Ue Sassoli. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev