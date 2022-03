Minori, Lamorgese: "Assunte iniziative per contrasto a baby gang urbane"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2022 "Contro il fenomeno delle cosiddette baby gang, che presenta aspetti connessi al disagio sociale e alla dispersione scolastica, entrambi accentuati dalle restrizioni legate alla pandemia, nelle grandi città metropolitane sono state assunte dai prefetti mirate iniziative di contrasto in raccordo con la magistratura dei minori. A Milano, in particolare le forze dell'ordine hanno dato avvio ad una vasta azione di contrasto che ha interessato anche i luoghi della cosiddetta 'malamovidà. Nel 2021, sono stati arrestati 228 autori di rapine sulla via pubblica, di età compresa tra i 14 e i 24 anni, 122 dei quali in flagranza di reato e 106 a seguito di attività investigative mentre 147 soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo in question time alla Camera ad una interrogazione di Fratelli d'Italia. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev