Ministro Difesa Ucraina: "Mosca ha perso più soldati che in Afghanistan"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 marzo 2022 "Le perdite russe in Ucraina sono vicine a quelle delle forze sovietiche in 10 anni di guerra afghana". Lo ha detto il ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev