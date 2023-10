Milano-Cortina, Zaia: "Senza bob redistribuzione gare olimpiche e degli arrivi"

(Agenzia Vista) Venezia, 17 ottobre 2023 "Non ho ancora notizie ufficiali attorno alla scelta di abbandonare il progetto della pista da Bob di Cortina ma se così sarà noi chiederemo che venga ridisegnata la distribuzione delle gare e delle venues olimpiche". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alle dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò durante la sessione del Comitato olimpico internazionale a Mumbai. "Il bob è un'opera finanziata dal Governo la cui realizzazione sarebbe in capo a Simico, noi non abbiamo mai finanziato l'opera - ha chiarito Zaia. - E tuttavia si tratta di un elemento centrale del dossier illustrato nel 2019 a Losanna" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev