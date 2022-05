Milano-Cortina, Fontana: "Giochi saranno sostenibili e accessibili"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 09 maggio 2022 "La Regione Lombardia ha messo in campo circa 575 milioni di investimenti per le opere infrastrutturali e della mobilità e per gli impianti sportivi dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, un progetto olimpico e paralimpico che si basa sui principi della sostenibilità, della flessibilità e dell’accessibilità”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della due-giorni organizzata in Valtellina, a Sondrio e Bormio, dalla Fondazione-Cortina 2026 e dalla Regione per un confronto con le istituzioni e gli stakeholder del territorio sui progetti e le opportunità dei giochi invernali. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev