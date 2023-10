Milano-Cortina 2026, Fontana: "Investiti 600 milioni euro, opere in linea coi tempi"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 20 ottobre 2023 Milano-Cortina 2026, Fontana: “Investiti 600 milioni di euro, opere in linea coi tempi” “Per le opere che sono di nostra competenza, che erano necessarie e che abbiamo sfruttato l’occasione delle Olimpiadi per realizzare, abbiamo deciso di investire quasi 600 milioni di euro”, questo quanto precisato dal governatore della Lombardia Fontana in merito alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Fontana ha poi risposto alla polemica per la mancata realizzazione della pista da bob a Cortina: “Per le nostre opere non ci sono problemi. Per le opere che deve realizzare la società costituita dal Governo… erano loro che dovevano fare la pista di bob a Cortina”, ha aggiunto. “Il problema del bob è un problema di sostenibilità: ci era stato detto che dovevano essere le prime Olimpiadi sostenibili. Per fare una pista da bob, ed è una delle ragioni per cui non si fa a Cortina, il costo è di circa 120 milioni di euro, un investimento che il Governo ha valutato e che ritiene un po’ eccessivo”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev