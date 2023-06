Migrazione, Scholz: Non tutti gli Stati vedono tema allo stesso modo

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 giugno 2023 "Sappiamo che l'Unione europea ha bisogno della migrazione. La Germania ha bisogno dell'immigrazione per coprire il suo grande bisogno di lavoratori, che sarà acuto nei prossimi anni. E questo deve essere risolto. Lo abbiamo fatto in Germania con la nostra carenza di lavoratori qualificati con la legge sull'immigrazione che ora è stata approvata e di cui siamo molto orgogliosi, forse la legge sull'immigrazione più progressista in termini di lavoratori in un confronto globale. E allo stesso tempo, è importante limitare la migrazione irregolare più e trovare un modo per ridurre questi flussi di migrazione irregolare attraverso offerte di migrazione regolare. È chiaro che non tutti gli Stati membri la vedono allo stesso modo della stragrande maggioranza dei paesi riuniti qui nel Consiglio europeo. Questo fa parte della discussione", le parole del cancelliere tedesco Scholz nel corso della conferenza stampa al termine del COnsiglio Ue./ Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev