Migranti, von der Leyen: Necessario accordo rapido su Patto e revisione bilancio

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 settembre 2023 "L’Europa continua ad essere pienamente solidale perché abbiamo visto la versione cinica, disumana e strumentalizzata dei migranti. Negli ultimi anni abbiamo inviato personale Frontex e mobilitato 63 milioni di euro in finanziamenti aggiuntivi per la sorveglianza delle frontiere. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione alla frontiera. Questi attacchi ibridi sferrati contro i nostri Stati membri rappresentano un motivo in più per cui abbiamo bisogno di un rapido accordo politico su due proposte chiave. Il primo è il pacchetto su migrazione e asilo. Questa è la chiave per avere regole comuni nell’Unione europea e l’altra è proprio la revisione del bilancio pluriennale dell’UE, il cosiddetto MFF, dove abbiamo anche un’integrazione per la migrazione. Quindi abbiamo molto di cui discutere. E' tutto in preparazione dei vertici che si avvicinano", le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen in un punto stampa con la premier lettone Evika Silina. / Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev