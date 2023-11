Migranti, von der Leyen: "Aggiorneremo legge Ue contro traffico"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 novembre 2023 "Stiamo lavorando in questo momento per aggiornare la nostra legge anti-traffico, che ha 20 anni. Aggiorneremo la definizione del crimine del traffico di migranti, rafforzeremo le nostre sanzioni ed estenderemo la nostra portata giurisdizionale. Vogliamo inoltre migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e le nostre agenzie con un unico Centro europeo contro il traffico di migranti per coordinare le attività e condividere le informazioni in Europol. E istituiremo task force operative, anche con i Paesi partner, e Europol schiererà personale per rafforzare la capacità degli Stati membri sul campo. Le reti di contrabbando sono in continua evoluzione. E così deve essere la nostra risposta". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza dell'Alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev