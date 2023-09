Migranti, von der Leyen: "Accordo Patto mai stato così vicino"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 settembre 2023 "Il nostro lavoro sulla migrazione si basa sulla convinzione che l'unità è alla nostra portata. Un accordo sul patto non è mai stato così vicino. Il Parlamento e il Consiglio hanno un'opportunità storica per superare il limite. Dimostriamo che l'Europa può gestire la migrazione in modo efficace e compassionevole. Facciamolo". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev