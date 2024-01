Migranti, Tajani: "Se trafficanti investono su disperazione noi vogliamo investire su opportunità"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2024 "La stabilità e la crescita dell'Africa sono anche la stabilità e la crescita dell'Italia e dell'Europa. Questo vale anche con riferimento alle migrazioni. Occorre rafforzare il dialogo tra Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi migratori. Sapendo che si tratta di un tema che nessuno può affrontare da solo. Per questo l'Italia da tempo chiede e opera per un impegno forte dell'Unione Europea. Favorendo la creazione di lavoro, daremo un colpo decisivo ai trafficanti di morte. Se loro investono sulla disperazione, noi vogliamo investire sulle opportunità". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Vertice Italia-Africa in corso a Roma. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev