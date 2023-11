Migranti, Tajani: "Previsto anticipo da 16,5 mln ad Albania"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 "I costi" dei centri per i migranti in Albania "sono interamente a carico dell'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni alla Camera sul protocollo Italia-Albania. Tali costi "si articolano in due componenti. La prima è quella delle attività svolte direttamente dalle autorità italiane", come "ristrutturazione degli edifici esistenti al porto, costruzione del centro per il trattenimento, gestione delle due aree concesse all'Italia, stipendi e trattamento di missione del personale italiano". Mentre "la seconda componente riguarda le attività svolte dalle autorità albanesi e soggette a rimborso da parte italiana", come "ad esempio la vigilanza della polizia albanese all'esterno delle strutture, eventuali ricoveri ospedalieri dei migranti, eventuali risarcimenti da contenziosi interni e internazionali, l'accoglienza dei migranti che chiedessero asilo in Albania", ha aggiunto. "Per questi costi l'Italia dovrà rimborsare lo Stato albanese" ed "è previsto un anticipo iniziale di 16 milioni e mezzo", mentre "i successivi rifinanziamenti potranno avvenire semestralmente a seguito di rendicontazione". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev