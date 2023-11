Migranti, Tajani: "Governo ha scelto passaggio parlamentare per accordo Italia-Albania"

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 Il governo ha scelto liberamente di compiere un passaggio parlamentare per la ratifica dell'accordo con l'Albania. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle repliche alle comunicazioni alla Camera in merito al protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. "In una democrazia parlamentare, il legislatore svolge un ruolo fondamentale. Non c'è nessuna intenzione e nessuna voglia di conculcare la voce del Parlamento", ha detto Tajani. "Abbiamo scelto liberamente di venire in quest'aula e fare le scelte che vi ho illustrato perchè le ritenevamo giuste, anche se in passato per analoghe scelte non ci sono stati passaggi parlamentari, mi riferisco all'accordo con la Libia", ha spiegato il ministro. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev