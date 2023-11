Migranti, Tajani: “Accordo con Albania è tassello della strategia dell'esecutivo”

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 Il protocollo tra Italia e Albania, firmato due settimane fa, è un tassello significativo nella strategia dell'esecutivo in un contesto internazionale di crescente instabilità che rischia di aumentare i flussi migratori. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni alla Camera in merito al protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev