Migranti, Tajani: “Abbiamo riportato il tema al centro del dibattito europeo”

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 L'Italia ha riportato l'immigrazione al centro del dibattito europeo. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni alla Camera in merito al protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. "In questa cornice si inserisce il protocollo di collaborazione con l'Albania, Paese amico e che continueremo a sostenere nelle sue aspirazioni europee. La vitalità dei rapporti bilaterali si fonda su legami storici e profondi, che riguardano anche la sicurezza", ha detto il ministro. "Abbiamo eccellenti livelli di integrazione per quanto riguarda la lotta al traffico di stupefacenti e alla criminalità. Intensa è anche la cooperazione giudiziaria. Con l'Albania siamo in procinto di firmare un accordo in materia di pensioni e previdenza sociale. Con questo accordo si arricchisce di una nuova importante componente", ha aggiunto Tajani. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev