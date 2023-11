Migranti, Scholz: "Osserviamo con interesse protocollo tra Italia e Albania"

(Agenzia Vista) Berlino, 22 novembre 2023 La Germania osserva "con interesse" la questione relativa al protocollo sui migranti tra Albania e Italia. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante una conferenza stampa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del vertice intergovernativo in corso oggi a Berlino. "L'Unione europea si è occupata della questione. Qui è importante la vicinanza tra Italia e Albania, divise solo dal mare. Dobbiamo trovare una strada per ridurre l'immigrazione illegale. Abbiamo bisogno di partenariati con i Paesi di origine e transito, e stiamo lavorando su questo piano. Collaboriamo strettamente in Europa, in uno spirito di amicizia", ha affermato il cancelliere tedesco. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev