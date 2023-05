Migranti, Schlein: "Distruggere accoglienza diffusa è inumano"

(Agenzia Vista) Firenze, 03 maggio 2023 Saremo qui a difendere anche l'idea, se ne discute in questi giorni, che distruggere l'accoglienza diffusa a favore di grandi concentrazioni di persone non è solo inumano ma impedisce alle nostre amministrazioni una gestione efficace e lungimirante dell'accoglienza". Così la segretaria nazionale Pd, Elly Schlein, intervenendo alla conferenza 'The New Order, Mobilitazioni - Contratti, Appalti, Umanità del Lavorò organizzato da Filmcams-Cgil alla stazione Leopolda. filcamscgil Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev