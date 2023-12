Migranti, Salvini: "Europa deve difendere confini, problema no redistribuire"

(Agenzia Vista) Firenze, 03 dicembre 2023 "La Von der Leyen si è svegliata dopo quattro anni e mezzo di sonno. L'Europa si accorge che le frontiere italiane sono frontiere europee, e che sui barconi arrivano anche ahimè alcuni terroristi che portano sangue in Europa". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, nonchè ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell'evento Free Europe organizzato dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo, in svolgimento alla Fortezza da Basso di Firenze. Fonte video: Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev