Migranti, Salvini: "Esodo è atto di guerra, c'è una regia dietro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 "Quando ti arrivano 120 mezzi navali che sbarcano migranti "non è un episodio spontaneo, ma è un atto di guerra". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato dalla stampa estera a Roma. "Per la società italiana questo è il collasso, non è solo un problema di Lampedusa", ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: "Sono convito che ci sia una regia dietro questo esodo. Ne parleremo serenamente in seno al governo italiano, ma non possiamo assistere ad altre scene simili". "Questo è un traffico di esseri umani organizzato dalla criminalità", ha rimarcato. Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev