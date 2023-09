Migranti, Piantedosi: "Viminale potrà disporre espulsione a lungo soggiornanti in casi di pericolo"

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2023 "Abbiamo approvato un decreto sicurezza che interviene in materia di espulsione di soggetti pericolosi, sono previsti potenziamenti dei controlli dei visti di ingresso in Italia, si interviene poi sulla reiterazione delle domande di protezione internazionale, viene prevista una procedura più semplificata". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Ci sono una serie di interventi per lo straniero che ha dichiarato di voler fare domanda di protezione, ma poi non formalizza. C'è un intervento in tema di identificazione dei minori non accompagnati senza venire meno il regime delle tutele", ha aggiunto. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev