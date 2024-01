Migranti, Piantedosi: "Con Croazia e Slovenia fronte unico su problemi"

(Agenzia Vista) Croazia, 16 gennaio 2024 "E' un secondo incontro quello che abbiamo fatto in questo formato trilaterale e dal lavoro che è conseguito tra il primo e secondo incontro, abbiamo convenuto che questo trilaterale può essere consolidato rispetto a temi, scenari e rapporti con altri Paesi e contesti facenti parte di un'area geografica complessivamente più vasta accomunata da una filiera unica di problematiche come quelle di cui stiamo parlando, come l'immigrazione irregolare e la sicurezza dei nostri cittadini". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Buzet in Croazia dove si è tenuta la riunione ministeriale trilaterale con il vice premier e ministro dell'Interno croato Davor Bozinovic e il ministro dell'Interno sloveno Bostjan Poklukar, nel corso della conferenza stampa. "Ci siamo ripromessi negli appuntamenti successivi di dettare le tracce di un'agenda che dovrà vedere lo sviluppo di questa collaborazione che, personalmente - ha assicurato - ritengo molto soddisfacente". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev