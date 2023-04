Migranti, Patuanelli: "Meloni utilizza stato di emergenza per coprire fallimento del Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2023 . "Gli italiani nell'uovo di pasqua trovano un Def vuoto, senza prospettiva di crescita, un ritorno all'austerità che significa tagli ai servizi, sanità e scuola. E che dire dello stato di emergenza, quando c'era il governo Conte, con una pandemia in corso, la Meloni diceva che eravamo antidemocratici, liberticidi e oggi lo utilizza sui migranti per coprire il fallimento del suo governo. Non bastava il blocco navale?". Così Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle, fuori da palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev