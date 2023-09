Migranti, Nordio: "25 anni di fallimenti, ridiamo efficacia concreta a rimpatri e respingimenti"

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2023 "Con il dl migranti "riportiamo a efficacia concreta rimpatri e respingimenti che finora erano de iure e non de facto, negli ultimi 25 anni c'è stato un fallimento normativo di cui dobbiamo tenere conto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. "Ci sono 250 pagine di norme, alcune inefficaci e di impossibile attuazione concreta, il provvedimento di oggi si inserisce in un percorso diverso dalle norme e carte prodotte, tutte le persone che dovevano essere espulse venivano raggiunta da provvedimento che restava inattivo, ora vogliamo cambiare questa realtà", ha sottolineato il guardasigilli, dopo aver ricordato i principi delle leggi Truco-Napolitano e della Bossi-Fini. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev