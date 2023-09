Migranti, Metsola: Concludere patto dell'immigrazione

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 "Penso che non abbiamo opzione, tranne di concludere il patto dell'immigrazione. Questo è un pilastro delle nostre ambizioni", le parole della presidente del Parlamento Ue Metsola arrivando in Aula per il discorso della presidente della Commissione Ue von der Leyen. / Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev