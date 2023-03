Migranti, Meloni: Stati bandiera delle Ong siano coinvolti in operazioni Sar

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 "Il piano pone anche, per la prima volta in maniera compiuta, il principio del coinvolgimento degli Stati di bandiera delle navi Ong nelle operazioni Sar che non possono e non devono più gravare esclusivamente sugli stati di approdo", le parole di Meloni al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev