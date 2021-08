Migranti, Meloni: “Serve missione europea per fermare partenze”

(Agenzia Vista) Roma, 16 agosto 2021 “Mentre continuiamo ad accogliere migliaia di immigrati costringiamo gli italiani a non avere una vita sociale se non si vaccinano. L’Italia dovrebbe andare in Ue per chiedere una missione europea per attuare un blocco navale e creare hotspot in Africa per bloccare chi non ha il permesso di partire. Tutto il resto è furore ideologico” così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev