Migranti, Meloni: "Senza Italia difficile politica europea, grazie a Scholz per consenso"

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 "La Germania sa che senza l'Italia e le nazioni di frontiera è molto più difficile avere una politica sulla migrazione europea che funzioni meglio di quella attuale. Nel Consiglio abbiamo lavorato per superare la contrapposizione tra movimenti primari e secondari, un cambio di paradigma su cui c'è consenso ampio e di questo ringrazio Scholz. Se non affrontiamo il tema della difesa dei confini esteri, non combattiamo il traffico di esseri umani, distinguendo tra chi ha diritto alla protezione e chi non ce l'ha, sarà molto più difficile affrontare una serie di sfide". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev