Migranti, Meloni: "Rispettare Guardia Costiera. Nostra coscienza è a posto"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2023 "Ci vuole rispetto per la Guardia di Finanza e i servitori dello Stato che salvano vite. La nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il governo ma non spende una parola contro la mafia degli scafisti possa dire lo stesso". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula alla Camera rispondendo al question time di Riccardo Magi, di +Europa, sul naufragio al largo delle acque libiche di domenica scorsa. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev