Migranti, Meloni: "Regole per Ong, salvataggio non deve essere traghetto"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "Ci stiamo occupando di immigrazione. Ci sarà un importante Consiglio europeo la prossima settimana. Stiamo lavorando molto anche a livello internazionale da questo punto di vista. Abbiamo cercato di stabilire delle regole, anche per quello che riguarda le Ong. E' normale dire che se la tua è un'opera di salvataggio, se salvi qualcuno lo salvi subito, se lo tieni dieci giorni a bordo in attesa di un porto, fai traghetto, non salvi le persone". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando alla manifestazione del centrodestra per Francesco Rocca presidente della Regione Lazio. Francesco Rocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev