Migranti, Meloni: «Per fini politici si calunnia l'Italia»

EMBED





Per fini politici si finisce per mettere in discussione chi salva le vite e per calunniare l'Italia intera". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al question time, parlando delle tragedie dell'immigrazione. "Dobbiamo prevenire i trafficanti e investire sulle rotte legali, la nostra coscienza è a posto. Spero che chi attacca il governo e non dice nulla sugli scafisti possa dire lo stesso", dice il presidente del Consiglio. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev