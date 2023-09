Migranti, Meloni: Non si può fare solidarietà con i confini degli altri

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2023 "Ieri la Germania è arrivata con alcuni emendamenti. Uno in particolare suo, ma per noi rappresentava rappresenta un passo indietro quello che riguarda il tema delle organizzazioni non governative. Però non si può fare la solidarietà con i confini degli altri", le parole di Giorgia Meloni a Malta per il Med9. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev