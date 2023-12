Migranti, Meloni: "Non mi interessano scorciatoie, serve risposta strutturale"

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 "So bene che sull'immigrazione i risultati non sono quelli che ci si attendevano. È chiaramente il fenomeno più complesso che mi sia trovata a gestire, però la verità è che non mi interessano le scorciatoie che fingono di risolvere il problema per un p0'. Sono pronta a pagare un prezzo in termini di consenso immediato per provare a fare quello che nessuno è riuscito a fare fin qui: dare una risposta vera, strutturale, definitiva a questo problema". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev