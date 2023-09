Migranti, Meloni: "No a ipocrisie che arricchiscono trafficanti"

(Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2023 "Davvero questa Assemblea, che in altri tempi ebbe un ruolo fondamentale nel debellare definitivamente quel crimine universale che era la schiavitù, può tollerare che torni oggi sotto altre forme, che si continui a mercificare la vita umana, che vi siano donne portate in Europa a prostituirsi per ripagare debiti enormi contratti con i trafficanti, o uomini abbandonati nelle mani della criminalità organizzata? Davvero possiamo dire che sia solidarietà accogliere in via prioritaria non chi ne ha davvero diritto ma piuttosto chi ha i soldi per pagare questi trafficanti, e consentire ai trafficanti di stabilire chi abbia diritto a salvarsi? Io penso di no, e sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani. ". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Fonte video: UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev