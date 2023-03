Migranti, Meloni: "Fermare tratta illegale, dal primo giorno sempre occupata questa materia"

(Agenzia Vista) Abu Dhabi, 04 marzo 2023 "Continueremo a fare tutto quello che possiamo per impedire che il lavoro degli scafisti continui a mettere a repentaglio le vite umane. Stamattina qui con Mohammed bin Zayed ho parlato di immigrazione, di come favorire flussi legali impedendo flussi illegali, di come fermare una tratta vergognosa e cinica che mette a repentaglio le vite delle persone. E credo non sia passato un solo giorno nel quale non mi sono occupata di questa materia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando del tema dell'immigrazione con i giornalisti ad Abu Dhabi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev